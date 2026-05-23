الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مورينيو يحضر نهائي كأس ألمانيا بين بايرن ميونيخ وشتوتجارت| صور

إسلام مقلد

حرص البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي بنفيكا البرتغالي، على حضور نهائي بطولة كأس ألمانيا لموسم 2025–2026، على الملعب الأولمبي في مدينة برلين، بين فريقي شتوتجارت وبايرن ميونيخ.

تشكيل الفريقين

أعلن المدير الفني لفريق شتوتجارت، تشكيل فريقه لمواجهة فريق بايرن ميونيخ في نهائي كأس ألمانيا لموسم 2025–2026، على الملعب الأولمبي في مدينة برلين.

وتقام مباراة بايرن ميونخ وشتوتجارت في نهائي كأس ألمانيا، مساء اليوم في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، على أرضية ستاد الأولمبي في برلين.

تشكيل شتوتجارت

في حراسة المرمى: ألكسندر نوبل.

في خط الدفاع: رامون هيندريكس، جيف تشابوت، لوكاس جاكويز.

في خط الوسط: جامي ليويلنج، أندرياس، ماكسميليان، كريس فيهريش.

في خط الهجوم: ديميروفيتش، أنجلو ستيلر، دينيز أنوداف.

تشكيل بايرن ميونيخ

أعلن فينسنت كومباني مدرب فريق بايرن ميونخ عن التشكيل الرسمي لمباراته ضد شتوتجارت التي تجمع الفريقين على "الملعب الأولمبي" في العاصمة برلين في نهائي كأس ألمانيا لموسم 2025–2026.

تشكيل بايرن ميونخ

حراسة المرمى: أوربيج

الدفاع: أوباميكانو، تاه، كيميتش

الوسط: ستانسيتش، جمال موسيالا، لايمر، بافلوفيتش

الهجوم: هاري كين، لويس دياز، أوليس

البايرن ضد شتوتجارت

يسعى البايرن لتأكيد هيمنته وحصد اللقب، بينما يطمح شتوتجارت لتتويج مستوياته المميزة هذا الموسم ببطولة غالية من أنياب بطل ألمانيا.

وحقق بايرن ميونخ انتصارين فقط في أخر خمس مباريات خاضها، كان أبرزها الفوز الكاسح على كولن بنتيجة 5-1، في مواجهة أعادت جزءًا من الثقة للفريق البافاري بعد سلسلة من العروض المتقلبة على المستويين الدفاعي والنتائجي.

ويعوّل بايرن بشكل واضح على هدافه الإنجليزي هاري كين، الذي واصل تألقه في البطولة بعدما سجل 7 أهداف حتى الآن، إلا أن المشاكل الدفاعية ما تزال تلقي بظلالها على الفريق، بعدما استقبل معدل 2.8 هدف خلال مبارياته الأخيرة.

في المقابل لم يحقق شتوتجارت سوى فوز وحيد في أخر خمس مباريات، مقابل ثلاثة تعادلات وخسارة واحدة، لكنه يعوّل على نجمه المتألق دينيز أونديف، صاحب 3 أهداف وتمريرتين حاسمتين بتقييم 8.0.

وتُشير إحصائيات المواجهات الـ15 الأخيرة بين الفريقين إلى تفوق كاسح وهيمنة مطلقة لصالح بايرن ميونخ، الذي نجح في تحقيق 12 انتصارًا، مقابل انتصار وحيد لصالح شتوتجارت، بينما حسم التعادل مباراتين بينهما.

