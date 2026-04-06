الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

دفاع شاكر محظور في قضية حيازة المخدرات: نتائج التحليل سلبية ولا أدلة فنية على الواقعة

شاكر محظور
شاكر محظور
دفع دفاع التيك توكر شاكر محظور المتهم بحيازة المواد المخدرة، في جلسة محكمة جنايات القاهرة، بعدم وجود أدلة فنية على حدوث الواقعة، حيث جاءت نتائج تحليل الطب الشرعي لعينة المتهمين سلبية من تعاطي المواد المخدرة.

وأشار الدفاع إلى أن التيك توكر شاكر محظور، وصديقه سبق أن عملا كضباط شرطة، وسعيا بعد استقالتهما للعمل في مجال آخر قبل أن يتم القبض عليهما، مؤكدين أن ما مر به المتهمان يعكس التزامهما السابق بخدمة الوطن.

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، لأقوال التيك توكر شاكر محظور ومدير أعماله ، في قضية اتهامهما بحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي، بالإضافة إلى حيازة سلاح وذخائر نارية بدون تصريح.

وقال التيك توكر شاكر أمام المحكمة إنه لم يكن على علم بالمواد المخدرة الموجودة.

وأضاف: "أنا مليش علاقة بالمخدرات خالص، أنا مش بشرب أي نوع من المخدرات".

كانت نيابة القاهرة الجديدة، قررت إحالة التيك توكر شاكر محظور للمحكمة الجنايات لحيازته المخدرات بالتجمع.

وكان التيك توكر شاكر محظور، المتهم بنشر فيديوهات خادشة للحياء، تقدم باستئناف على الحكم الصادر بحبسه عامين.

وفي الجلسة السابقة استمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع الذي جاءت دفوعه حول بطلان التحريات.

وقرر قاضي المعارضات قبول استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل التيك توكر شاكر محظور، وحبس المتهم 45 يوما على ذمة التحقيقات.

كشف مصدر قضائي مطلع على قضية التيك توكر شاكر محظور، أن النيابة العامة استأنفت على قرار إخلاء سبيل المتهم.

وأوضح المصدر، أنه سوف يتم نظر الاستئناف اليوم للبت في قرار إخلاء سبيله من عدمه.

وقرر قاضي المعارضات، بمحكمة القاهرة الجديدة، اخلاء سبيل التيك توكر المعروف باسم شاكر محظور، بكفالة في اتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء.

كانت جهات التحقيق، أسندت تهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء، فضلا عن حيازة مواد مخدرة وتعاطي المواد المخدرة في القاهرة الجديدة.

ونفى التيك توكر شاكر تعاطيه المواد المخدرة، مستطردًا: "أنا مش بدخن ومحافظ على صحتي "، كما نفى حيازته للمواد المخدرة أو السلاح الناري.

وأمرت النيابة بإجراء تحليل المخدرات للمتهم للتأكد من تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، كما أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر فيديوهات خادشة وتعاطي المواد المخدرة.

