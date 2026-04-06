وكيل أوقاف كفر الشيخ يُكرِّم 3 أئمة من ذوي الهمم ببلطيم| صور

كرَّم الدكتور رمضان عبد السميع إبراهيم، وكيل الوزارة، مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ، اليوم، أصحاب الهمم، ممن كان لهم نشاط دعوي ملحوظ خلال شهر رمضان المبارك من أبناء إدارة أوقاف بلطيم، وذلك في إطار الجهود العلمية والدعوية التي تبذلها وزارة الأوقاف لتقدير الكفاءات، والمتابعة المستمرة لمسيرة العلم والدعوة.

وشهد اللقاء أجواءً من الوفاء والتقدير، حيث أكد وكيل الوزارة، أن هذا التكريم يأتي تتويجًا لجهد مبارك وعطاء ممتد في خدمة بيوت الله عز وجل، مشيدًا بالدور البارز الذي قدمه المكرمون خلال الشهر الفضيل.

وأوضح وكيل الوزارة، أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا برعاية أبنائها من أصحاب الهمم، دعمًا لمحاور عملها في استعادة وبناء الشخصية المصرية الوطنية على أسس دينية راسخة، تسهم في ترسيخ القيم الأخلاقية وصناعة الوعي المجتمعي.

وشدد على أن العمل الدعوي مسئولية مشتركة تستلزم الالتزام بالضوابط المنظمة، وتهيئة بيوت الله للمصلين على الوجه الأمثل، بما يُعزّز رسالة المسجد الدعوية والتربوية.

وتأتي هذه الفعاليات تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وتوجيهات الدكتور السيد حسين عبد الباري، رئيس القطاع الديني، في إطار حرص الوزارة على نشر الوعي الديني المستنير وتعميق القيم الروحية داخل المجتمع.