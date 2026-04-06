مراسل "القاهرة الإخبارية": موسكو ترى الوضع في الشرق الأوسط متهور للغاية

قال حسين مشيك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، إن المتحدث باسم الرئاسة الروسية أكد أن الوضع في الشرق الأوسط متهور للغاية وأن حدة الصراع ورقعته تتوسع وأن التخوف الروسي من هذا الصراع تحقق بالفعل.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن موسكو حذرت كل الأطراف قبل بدء العمليات القتالية بأن الفوضى وعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط سوف تصيب العالم وهو ما يحدث الآن بالفعل على حد وصفه.

وتابع أن روسيا حتى الآن لا تزال ترى أن الولايات المتحدة هي الجهة المعنية بهذه الفوضى، وأن الولايات المتحدة في حال أرادت الاستقرار فعليها وقف العمليات القتالية بأسرع وقت والعودة إلى طاولة المفاوضات بشكل جدي، مشيرا إلى أن روسيا تريد المفاوضات كأسلوب لشرعنة عملياتها العسكرية على إيران كما أن لغة الإنذارات لم تنفع مع روسيا وكذلك لن تنفع مع إيران.