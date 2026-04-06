صراع الألقاب يشتعل.. برشلونة يستعيد سلاحه الهجومي

يترقب نادي برشلونة عودة نجمه البرازيلي رافينيا، بعد حصوله على إذن من النادي للسفر إلى البرازيل وقضاء فترة قصيرة مع أسرته في أعقاب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة ودية أمام منتخب فرنسا، والتي انتهت بخسارة فريقه 1-2.

تفاصيل الإصابة ومدة الغياب

وتعرض رافينيا لإصابة في العضلة ذات الرأسين الفخذية بالساق اليمنى خلال فترة التوقف الدولي، ما أجبره على الابتعاد عن الملاعب لفترة تقدر بنحو خمسة أسابيع وتشير التقديرات الطبية إلى أنه يحتاج لفترة إضافية قد تصل إلى شهر من أجل التعافي الكامل واستعادة جاهزيته البدنية.

حلم العودة في الكلاسيكو

ووفقًا لما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو فإن الجهاز الفني بقيادة المدرب الألماني هانزي فليك يأمل في تجهيز اللاعب ليكون جاهزًا للمشاركة في مباراة الكلاسيكو المرتقبة أمام ريال مدريد والمقرر إقامتها يوم 10 مايو على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

أهمية كبيرة في المرحلة الحاسمة

ويعد رافينيا أحد العناصر القيادية داخل صفوف برشلونة، ويمثل غيابه خسارة مؤثرة للفريق في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم إلا أن عودته المرتقبة تمنح الفريق دفعة قوية على المستويين الفني والمعنوي خاصة مع اقتراب المواجهات الصعبة سواء في الدوري الإسباني أو في دوري أبطال أوروبا.

دعم في الصراع على الألقاب

ويعول الجهاز الفني بشكل كبير على عودة رافينيا نظرًا لدوره الحاسم في المباريات الكبرى وقدرته على صناعة الفارق في الأوقات الصعبة ما يعزز من طموحات الفريق في المنافسة على كافة الألقاب خلال الفترة المقبلة.