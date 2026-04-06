محمد صلاح يزاحم الأساطير.. ضمن الأفضل تهديفيا في تاريخ البريميرليج

احتل النجم المصري محمد صلاح مكانا ضمن قائمة مميزة تضم أفضل معدلات التهديف في المباراة الواحدة بتاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز خلال القرن الحادي والعشرين وفقا لإحصائيات منصة PopFoot ليواصل مزاحمة كبار الهدافين في واحدة من أقوى الدوريات عالميًا.

صلاح بين الكبار

وجاء قائد منتخب مصر ونجم ليفربول في المركز السابع بمعدل 0.59 هدف في المباراة بعدما سجل 191 هدفًا خلال 323 مواجهة خاضها في البريميرليج بقميصي تشيلسي وليفربول، في أرقام تعكس ثباته التهديفي على مدار سنوات.

وتفوق صلاح في هذا التصنيف على عدد من الأسماء اللامعة، أبرزهم ألكسندر إيزاك، إلى جانب الأسطورة السويدية زلاتان إبراهيموفيتش، والهولندي روبن فان بيرسي، الذين جاءوا خلفه في القائمة.

هالاند في الصدارة

وتصدر النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي القائمة بمعدل تهديفي بلغ 0.85 هدف في المباراة بعد تسجيله 107 أهداف في 126 مباراة ليؤكد هيمنته التهديفية في السنوات الأخيرة.

وجاء في المركز الثاني الفرنسي تييري هنري أسطورة أرسنال بمعدل 0.68 هدف في المباراة، بعدما أحرز 175 هدفًا خلال 259 لقاء.

مكانة تاريخية مستمرة لصلاح

ويؤكد تواجد محمد صلاح ضمن هذه القائمة المرموقة استمراريته كأحد أبرز الهدافين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز وقدرته على المنافسة مع أساطير اللعبة رغم اختلاف الأجيال وتنوع المدارس الكروية، ليواصل كتابة اسمه بحروف من ذهب في سجلات البريميرليج.