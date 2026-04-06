ماكينة أهداف لا تتوقف.. برشلونة يحقق رقما استثنائيا مع هانزي فليك

منتصر الرفاعي

حقق برشلونة إنجازا هجوميا لافتا تحت قيادة مدربه الألماني هانزي فليك بعدما وصل الفريق إلى 301 هدف رسمي خلال 107 مباريات فقط منذ توليه المهمة، في رقم يعكس التحول الكبير في الأداء الهجومي للفريق.

أرقام مذهلة لفليك

ويمنح هذا الرقم المدرب فليك معدل تهديفي يصل إلى 2.81 هدف في المباراة الواحدة وهو معدل مرتفع يؤكد الفاعلية الهجومية الكبيرة التي يتمتع بها الفريق في مختلف البطولات سواء المحلية أو القارية.

وسجل الهدف رقم 300 لصالح برشلونة النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد بينما أضاف البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف رقم 301 خلال المواجهة الأخيرة التي أقيمت على ملعب ميتروبوليتانو.

موسم استثنائي مستمر

وخلال الموسم الماضي، نجح برشلونة في تسجيل 174 هدفا وهو ثالث أعلى معدل تهديفي في تاريخ النادي فيما واصل الفريق تألقه هذا الموسم بعدما سجل 127 هدفًا حتى الآن ليؤكد استمرارية النهج الهجومي تحت قيادة فليك.

وتوزعت أهداف برشلونة الـ301 على مختلف المسابقات بواقع 182 هدفا في الدوري الإسباني خلال 68 مباراة و73 هدفًا في دوري أبطال أوروبا من 24 مباراة و31 هدفًا في كأس ملك إسبانيا من 11 مباراة، إلى جانب 15 هدفًا في كأس السوبر الإسباني خلال 4 مباريات.

نجوم الهجوم في الواجهة

ويتصدر روبرت ليفاندوفسكي قائمة هدافي الفريق برصيد 60 هدفًا في 88 مباراة يليه البرازيلي رافينيا بـ53 هدفًا، ثم الموهبة الشابة لامين يامال بـ39 هدفًا، ويأتي بعدهم فيران توريس بـ35 هدفًا، وأخيرًا داني أولمو بـ20 هدفًا.

ونجح هانزي فليك في ترسيخ أسلوب هجومي مميز داخل برشلونة قائم على الضغط العالي والسرعة في التحول ما جعل الفريق واحدًا من أكثر الأندية تسجيلًا للأهداف في أوروبا، إلى جانب تقديم كرة قدم ممتعة وفعالة في الوقت ذاته.

