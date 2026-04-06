القائم بأعمال سفارة روسيا بالقاهرة: نُقدر عاليا مُساهمة مصر الكبيرة لاستقرار الشرق الأوسط

أعرب القائم بأعمال سفارة روسيا بالقاهرة يوري ماتفييف ، عن تقدير بلاده العالي للمساهمة الكبيرة لمصر ؛ لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط وجهودها لحل الأزمات ، موضحا أن مباحثات وزير الخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي يومي 2 و3 أبريل في العاصمة (موسكو) أكدت مجددا على تقارب أو توافق مواقف روسيا ومصر من العديد من هذه القضايا.

وأضاف القائم بالأعمال الروسي - في تصريحات خاصة اليوم / الاثنين / أن نتائج زيارة عبد العاطي كانت مهمة ومثمرة.. حيث استقبله الرئيس فلاديمير بوتين وأجرى محادثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف والتقى بسكرتير مجلس الأمن سيرجي شويجو ورئيس مجلس الدوما فلاديمير فولودين ونائب رئيس الوزراء ألكسندر أوفيرتشوك.

وأوضح أن زيارة عبد العاطي إلى موسكو تعد فرصة لتبادل وجهات النظر فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية المطروحة على جدول الأعمال الإقليمي والدولي، مع التركيز على التصعيد العسكري الجاري في الشرق الأوسط ، فضلا عن التطورات الراهنة في قطاع غزة والسودان وليبيا والقرن الأفريقي.

وأكد أن (موسكو) تولي أهمية خاصة للتنسيق الفعال مع (القاهرة) في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية.. مشيرا إلى أن الرئيس بوتين يأمل أن يسمح الوضع العالمي للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب رؤساء دول أفريقية آخرين، بالمشاركة شخصيا في القمة الروسية الأفريقية الثالثة، والتي ستُعقد في (موسكو) أكتوبر المقبل.

وقال "إن موسكو يسعدها أن يترأس عبد العاطي الوفد المصري الذي سيشارك في الدورة السابعة لمنتدى التعاون الروسي العربي على مستوى وزراء الخارجية، الذي سيتم تنظيمه أيضا بحلول نهاية عام" .. معربا عن ثقته بأن الديناميكية العالية تقليديا للاتصالات الثنائية على مختلف المستويات ستستمر وذلك بفضل روابط الصداقة والتفاهم المتبادل التي تربط بوتين والسيسي، فضلا عن التزامهما بتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي باستمرار.

وأعلن يوري ماتفييف ، أن وفدا برلمانيا روسيا سيزور مصر خلال الأيام القليلة المقبلة ؛ لبحث الشراكة في قطاع الوقود والطاقة.. مؤكدا أن البرنامج المكثف لزيارة عبد العاطي يعد دليلا على المستوى الرفيع للعلاقات الثنائية الودية التي تربط البلدين والتي تتسم بطابع الشراكة الاستراتيجية.

وأوضح أن اجتماعات عبد العاطي في (موسكو ) تطرقت إلى كافة جوانب التعاون متعدد الأوجه بين البلدين، بما في ذلك زيادة حجم التبادل التجاري، الذي ارتفع بنسبة 12% ليبلغ 10 مليارات دولار عام 2025 وزيادة الإمدادات الزراعية إلى مصر والتعاون في قطاع السياحة فضلا عن استعراض المشروعات المشتركة الرئيسية، ولا سيما بناء محطة الضبعة – أول محطة نووية في مصر – من قبل شركة "روساتوم" الحكومية الروسية وإقامة المنطقة الصناعية الروسية في منطقة السويس الاقتصادية.