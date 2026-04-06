الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخطاء بسيطة في التعامل مع عداد الكهرباء تُعرضك لمحضر سرقة وغرامة

وفاء نور الدين

يقع كثير من مستخدمي العداد مسبق الدفع  في أخطاء شائعة ، يظنوها عادية  لكن  شركة الكهرباء تعتبرها تلاعباً أو سرقة أو  مخالفة شروط التعاقد"، وهذه الأخطاء هي.. 

أخطاء فى التعامل مع عداد الكهرباء 

1⃣-فتح غطاء العداد (الروزتة) حيث  يقوم المشترك بفك الغطاء الصغير ، وبمجرد فك المسامير، يرسل الحساس الداخلي إشارة "تلاعب" (Tamper). تضيء الللمبة الصفراء، ويتم تسجيل الكود على العداد، عند أول فحص أو شحن، يتم تحرير محضر "فض أختام" وغرامته تبدأ من سنتين حبس أو 100 ألف جنيه غرامة في القانون الجديد.

2-"توصيل وصلة" من وراء العداد  

و هذه تسمى “سرقة تيار كهربائي ”، حيث يقوم العداد بسجيل "فترة إنقطاع تغذية مع وجود سحب"، مما يثبت التلاعب برمجياً. عقوبتها تصل لفسخ التعاقد فوراً ومضاعفة قيمة الإستهلاك التقديري.

3-نقل العداد من مكانه 

احيانا يقرر المشترك   تحريك العداد مسافة بسيطة أو تغييره من حائط لآخر.

ولكن نقل العداد من مكانه المخصص في المقايسة بدون إذن الشركة يُعتبر مخالفة لشروط التعاقد وتغيير في معالم التوصيلات، ويؤدي لرفع العداد وفرض غرامة "نقل عداد بدون تصريح".

4-إمداد "جار" أو شقة في الطابق الثاني بنفس منزلك  بالكهرباء من عدادك ويظن المشترك انه صاحب المنزل وصاحب العداد فلا مشكلة 

 ولكن الحقيقة أن هذه تسمى قانوناً “توصيل للغير”، إذا تم اكتشاف الوصلة من قبل لجان الضبطية القضائية، يتم عمل محضر  وتُحسب الغرامة بناءً على أحمال الشقتين معاً بأقصى شريحة.

5 - زيادة الأحمال عن المتعاقد عليها 

حيث أن  تشغيل مكيفات إضافية أو أجهزة صناعية (ورشة صغيرة) على عداد مخصص لشقة سكنية.

كل هذا سيؤدي لفصل العداد  "تجاوز حمل" (Overload) بشكل متكرر وتكرار الفصل قد يؤدي لإحتراق العداد، وإذا ثبت أن الأحمال تتجاوز المتعاقد عليه، يتم تغريمك "فرق قدرة" وتغيير العداد لعداد (3 فاز) 

6- "لمبة التلاعب"  

تضيء اللمبة وتستمر الكهرباء في العمل، فيتجاهلها المشترك ظناً منه أنها عطل بسيط.

ولكن  هذه اللمبة تعني أن العداد في “وضع المخالفة” وعند الشحن   يرفض العداد قبول الكارت إلا بعد دفع غرامة تصفير التلاعب. 

الكهرباء عداد الكهرباء كارت شحن عداد الكهرباء عداد الكهرباء مسبوق الدفع

