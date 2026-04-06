بيانات تظهر خروج سفينتين هنديتين أخرييتن محملتين بالغاز المسال من الخليج

غادرت ناقلتان أخريان للغاز المسال ترفعان العلم الهندي، وهما "جرين آشا" و"جرين سانفي"، الخليج العربي حاملتين الوقود إلى الدولة الواقعة في جنوب آسيا، وذلك وفقًا لبيانات تتبع السفن على موقعي LSEG وKpler.

وأظهرت البيانات أن سفينة ثالثة، هي "جاج فيكرام"، لا تزال في غرب مضيق هرمز.



أدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران إلى توقف شبه تام للشحن عبر المضيق، لكن إيران تقول إن "السفن غير المعادية" يمكنها عبور الممر المائي إذا نسقت مع السلطات الإيرانية.

أظهرت البيانات أن سفينتي "جرين آشا" و"جرين سانفي" قد عبرتا منطقة الخليج وهما الآن في مضيق هرمز الشرقي، ليصل بذلك إجمالي عدد ناقلات غاز البترول المسال التي ترفع العلم الهندي والتي عبرت المضيق إلى ثماني ناقلات.

تقوم الهند تدريجياً بإخراج شحنات غاز المسال العالقة من المضيق، حيث وصلت بالفعل كل من شيفاليك، وناندا ديفي، وباين غاز، وجاج فاسانت، وبي دبليو إلم، وبي دبليو تاير إلى الهند.

تكافح الهند، ثاني أكبر مستورد لغاز المسال في العالم، أسوأ أزمة غاز منذ عقود، حيث قامت الحكومة بتقليص الإمدادات للصناعات لحماية الأسر من أي نقص في غاز الطهي.

واستهلكت البلاد 33.15 مليون طن متري من غاز المسال، أو غاز الطهي، العام الماضي، حيث شكلت الواردات نحو 60% من الطلب.

وجاء نحو 90% من هذه الواردات من الشرق الأوسط. كما تقوم الهند بتحميل غاز البترول المسال على سفنها الفارغة العالقة في الخليج.

