6 جرحى في الكويت في سقوط مقذوفات جراء هجوم إيراني

أعلنت وزارة الصحة الكويتية الاثنين، تسجيل 6 إصابات بعد سقوط مقذوفات وشظايا في منطقة سكنية بشمال البلاد جراء الهجمات الإيرانية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن المتحدث باسم وزارة الصحة عبدالله السند، قوله إن غرفة العمليات المركزية في الوزارة تلقت فجر اليوم الاثنين بلاغات تفيد بسقوط بعض المقذوفات والشظايا في إحدى المناطق السكنية شمالي البلاد جراء الهجمات الإيرانية، موضحاً أن فرق الطوارئ الطبية وخدمات الإسعاف باشرت التعامل الفوري مع الحدث، وتعاملت ميدانياً مع حالتين لامرأتين في الموقع، وقدمت لهما الرعاية الطبية اللازمة دون الحاجة إلى نقلهما، فيما تم نقل حالة ثالثة لمصاب إلى قسم الطوارئ في مستشفى الجهراء لاستكمال التقييم والعلاج.

أوضح أن أقسام الطوارئ استقبلت كذلك عدداً من الحالات التي حضرت من تلقاء نفسها إلى مستشفى الجهراء ليرتفع إجمالي الحالات التي تم التعامل معها إلى ست حالات تنوعت إصاباتها بين جروح قطعية سطحية في الرأس والأطراف وتأثيرات سمعية مؤقتة نتيجة الأصوات العالية إضافة إلى حالات سقوط مرتبطة بالانفجار.

وأكد السند أن جميع الحالات كانت مستقرة وتلقت الرعاية الطبية اللازمة.

