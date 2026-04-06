سول : نبذل جهودا لإرسال مبعوثين خاصين للشرق الأوسط لتأمين النفط الخام

اتفقت الحكومة الكورية الجنوبية، والحزب الديمقراطي الحاكم اليوم الاثنين، على بذل الجهود لإرسال مبعوثين خاصين إلى الممكلة العربية السعودية، وسلطنة عمان والجزائر لتأمين إمدادات النفط الخام، في الوقت الذي أغلق فيه مضيق هرمز فعليا، الممر المائي الحيوي، وسط الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية " يونهاب " قال النائب آن دو-غيول للصحفيين بعد اجتماع تشاوري في الجمعية الوطنية إن نواب الحزب ومسؤولي الحكومة يعملون على تأمين إمدادات النفط الخام من خلال المشاورات مع الدول التي تمتلك طرقا بديلة.

كما تعهدوا بتكثيف الجهود الدبلوماسية لتحقيق استقرار إمدادات النفط الخام بما في ذلك إرسال مبعوثين خاصين إلى السعودية وسلطنة عمان والجزائر.

وتدفع السلطات بإرسال خمس سفن ترفع العلم الكوري إلى ميناء ينبع السعودي والبحر الأحمر لنشرها على طرق بديلة.