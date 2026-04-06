تحركات عاجلة بالإمارات في حادث سقوط شظايا بمدينة أبوظبي الصناعية

أعلنت الجهات المختصة في إمارة الفجيرة بالإمارات، اليوم الاثنين أنها تتعامل مع حادث ناجم عن استهداف مبنى شركة الاتصالات " دو" في الإمارة، بطائرة مسيرة قادمة من إيران.



ذكر المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) ، أنه لم يتم تسجيل أية إصابات.



وفي السياق نفسه ، أعلنت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي، أنها تتعامل مع حادث نتيجة سقوط شظايا على شركة نظم رنين في مدينة أبوظبي الصناعية مصفح – إيكاد، إثر الاعتراض الناجح من قبل الدفاعات الجوية.

وذكر مكتب أبوظبي الإعلامي، أن الحادث أسفر عن تعرُّض شخص لإصابة متوسطة.