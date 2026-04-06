طريقة تحضير الترمس في المنزل قبل شم النسيم بخطوات بسيطة

مع اقتراب احتفالات شم النسيم، تحرص العديد من الأسر على إعداد الترمس في المنزل كأحد أبرز الأطعمة التقليدية المرتبطة بهذه المناسبة، لما يتميز به من مذاق لذيذ وفوائد غذائية متعددة.

ويعد تحضير الترمس في المنزل أمرًا بسيطًا، لكنه يتطلب بعض الوقت لضمان التخلص من مرارته والحصول على طعم شهي.

المكونات:

نصف كيلو من الترمس

ماء للنقع والسلق

ملح حسب الرغبة

عصير ليمون

كمون (اختياري)

شطة (اختياري)



طريقة التحضير: تبدأ الخطوة الأولى بغسل الترمس جيدًا، ثم نقعه في الماء البارد لمدة 24 ساعة، مع ضرورة تغيير الماء كل عدة ساعات. وفي حالة استخدام الترمس المر، قد تمتد مدة النقع إلى 48 ساعة.



بعد ذلك، يُسلق الترمس في ماء جديد على نار متوسطة لمدة تتراوح بين 45 دقيقة إلى ساعة، حتى ينضج بشكل مناسب.

وتُعد مرحلة التخلص من المرارة من أهم الخطوات، حيث يُنقع الترمس بعد السلق في ماء نظيف لمدة يومين، مع تغيير الماء مرتين يوميًا، حتى يختفي الطعم المر تمامًا.



التقديم: عقب التأكد من زوال المرارة، يُصفى الترمس ويُضاف إليه الملح وعصير الليمون، ويمكن تعزيز النكهة بإضافة الكمون والشطة حسب الرغبة.



ويُنصح بحفظ الترمس في الثلاجة داخل ماء مملح مع الليمون للحفاظ على نضارته، وتقديمه بجانب البصل الأخضر والخس، ليكتمل بذلك أحد أهم أطباق شم النسيم التقليدية.