ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

تعد الكبدة من أشهى الأكلات الشعبية فى مصر ومختلف دول العالم وتحتوى على قدر كبير من الحديد والعناصر المغذية .

وتحتوي الكبدة على العديد من الفوائد الصحية، ويخزن كبد الحيوانات أيضًا العديد من المغذيات الدقيقة المختلفة مثل الفيتامينات والمعادن، بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يؤدي عددًا من الوظائف الحيوية، ونتيجة لذلك ، تحصل على جرعة مركزة جدًا من التغذية عندما تأكل الكبد.

ووفقا لما جاء فى موقع “happymuncher” نعرض لكم بعض العلامات التى تكشف الكبدة الفاسدة ..

مخاطر تناول الكبدة الفاسدة..

من الخطورة تناول الكبد الفاسد لأنه قد يحتوي على بكتيريا ممرضة مسؤولة عن الأمراض المنقولة بالغذاء، وتشمل الأعراض الحمى والقيء وتشنجات المعدة والإسهال، والتي قد تكون دموية .

البكتيريا الضارة الأكثر شيوعًا الموجودة في الكبد واللحوم بشكل عام هي السالمونيلا والشيغا التي تنتج سموم الإي كولاي (STEC)، وتحدث حالات تفشي العدوى المرتبطة بهذه البكتيريا بشكل متكرر، وقد يستغرق ظهور الأعراض عدة أيام.

تنمو الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض بسرعة في الطعام الذي يُترك في درجة حرارة الغرفة ويزداد احتمال حدوثه في الطعام الفاسد .







