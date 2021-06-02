ضبط لحوم مصنعة وبتلو فاسدة بدمياط

طب بيطرى دمياط

شنت مديرية الطب البيطرى بدمياط ، حملة مكبرة على الأسواق والمطاعم والمحال التجارية في اطار احكام الرقابة والتفتيش على الأسواق وتطبيقا لحظر ذبح البتلو.

الحملة كانت برئاسة الدكتور طارق يوسف أبو النجا مدير إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم و الدكتورة دينا طلعت رئيس قسم التفتيش.

اسفرت الحملة عن ضبط ٤٤ كجم من لحوم البتلو والضآن خارج المجازر الحكومية كما تم ضبط كميات من الكبدة الفاسدة ومصنعات الجمبرى منتهية الصلاحية باجمالي مضبوطات ٦٠ كجم.

تم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.