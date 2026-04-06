اتفحمت والحمولة أصبحت رماد.. النيران تلتهم شاحنة خضروات على طريق مطروح الساحلي

شهد الطريق الساحلي مطروح الإسكندرية، اليوم، الاثنين اندلاع حريق ضخم داخل شاحنة محملة بالخضروات والفاكهة، ما أدى إلى تفحم السيارة بالكامل وتحول حمولتها إلى رماد في مشهد أثار الذعر بين المارة.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا باندلاع النيران في شاحنة أثناء سيرها على الطريق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارات الإطفاء التي نجحت في السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة دون تسجيل أي إصابات بشرية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية على الطريق.