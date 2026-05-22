توصيات بحصرهم تمهيدًا للتعاقد والتعيين.. تحرك عاجل لإنهاء أزمة عمال مراكز الشباب

أكدت النائبة نشوى الشريف، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن عمال مراكز الشباب والأندية لا زالوا يعانون من أوضاع وظيفية ومعيشية صعبة منذ سنوات، رغم الدور الحيوي الذي يقومون به في تشغيل مراكز الشباب وخدمة النشء والشباب بمختلف المحافظات، مشددة على ضرورة منحهم حماية قانونية وتعاقدات رسمية تحفظ حقوقهم وكرامتهم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بحضور وزير الشباب والرياضة، حيث أوضحت الشريف أن بعض العاملين يتقاضون رواتب لا تتجاوز 300 جنيه شهريًا، في الوقت الذي أمضى فيه عدد كبير منهم أكثر من 10 سنوات في العمل دون عقود رسمية أو مظلة تأمينية واجتماعية تضمن لهم الحد الأدنى من الاستقرار الوظيفي.

و أشارت" الشريف " إلى أن عمال مراكز الشباب مظلومين، وفيه ناس شغالة بقالها 10 سنين بـ300 جنيه، ولازم يحصلوا على حماية وتعاقد رسمي يحفظ كرامتهم”، مؤكدة أن الملف لم يعد يحتمل مزيدًا من التأجيل أو الاكتفاء بالدراسة.

وطالبت بضرورة وضع آلية واضحة لتقنين أوضاع العاملين تحت مظلة وزارة الشباب والرياضة، بما يضمن لهم حقوقًا عادلة، إلى جانب توفير حماية اجتماعية وتأمينية مناسبة تقديرًا لسنوات عملهم وعطائهم.

توصيات بحصر العاملين بمراكز الشباب تمهيدًا للتعاقد والتعيين

وانتهى اجتماع اللجنة إلى عدد من التوصيات المهمة، تضمنت سرعة الانتهاء من حصر العاملين، وإعداد هيكل وظيفي يتناسب مع مؤهلاتهم، ودراسة آليات التعاقد المؤقت تمهيدًا للتعيين على درجات دائمة، فضلًا عن إعداد تصور عاجل لتحسين أوضاعهم المالية وتوفير مظلة تأمينية واجتماعية مناسبة لحين الانتهاء من إجراءات التقنين النهائي.

كما أوصت اللجنة بالتوسع في المشروعات الاستثمارية داخل مراكز الشباب لتعظيم مواردها الذاتية، بما يسهم في تحسين أجور العاملين والارتقاء بالخدمات المقدمة داخل تلك المؤسسات.

وأكدت النائبة نشوى الشريف استمرار متابعة تنفيذ هذه التوصيات مع الجهات المعنية، حتى يحصل العاملون بمراكز الشباب والأندية على حقوقهم كاملة، وتحقيق الاستقرار الوظيفي الذي يستحقونه.