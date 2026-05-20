محافظ المنوفية: الانتهاء من أعمال تطوير مركز شباب كفر السنابسة بمنوف بتكلفة 8 ملايين جنيه

أعلن اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية عن الانتهاء من تنفيذ مشروع إنشاء سور وملاعب على كامل مساحة أرض مركز شباب كفر السنابسةبمركز منوف بتكلفة إجمالية بلغت نحو 8 مليون جنية، ضمن اعتمادات الخطة المركزية للوزارة،وتحت إشراف كامل من مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية.

أشار مدير مديرية الشباب والرياضة أنه تم إنشاء سور متكامل لتأمين مركز الشباب، إلى جانب تنفيذ ملاعب رياضية حديثة مجهزة وفق المواصفات الفنية المعتمدة، بما يسهم في دعم الأنشطة الرياضية والشبابية واكتشاف المواهب وتنمية قدرات النشء والشباب.

وأكد محافظ المنوفية أن المشروع يمثل إضافة حقيقية للبنية الرياضية بمحافظة المنوفية، ويعكس اهتمام الدولة بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وتحقيق أهداف التنمية المجتمعية من خلال تطوير مراكز الشباب وتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية متكاملة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودة الحياة داخل القرى المصرية.