برلمان

اقتراحات برلمانية حاسمة لإغلاق الباب الخلفي للاقتصاد غير الرسمي عبر الإنترنت

فريدة محمد

حذّر الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب ، من تحول بعض المنصات الرقمية إلى بيئة موازية غير خاضعة للرقابة، تُمارس فيها أنشطة تجارية خارج الأطر الرسمية، بما يهدد استقرار السوق ويُربك قواعد المنافسة العادلة، مؤكداً أن الاقتصاد الرقمي لا يجب أن يتحول إلى “منطقة حرة للفوضى” أو بوابة خلفية للتهرب من الالتزامات القانونية والضريبية.

وأوضح سليم، أن خطورة الظاهرة لا تكمن فقط في حجم التعاملات غير الرسمية، بل في تأثيرها المباشر على الصناعة الوطنية والتجارة المنظمة، فضلًا عن الإضرار بحقوق المستهلك، وحرمان الدولة من مواردها، وخلق سوق موازية يصعب ضبطها مع الوقت.

وفي هذا الإطار، طرح الدكتور محمد سليم 5 اقتراحات حاسمة لمواجهة هذه الظاهرة وضبط إيقاع التجارة الرقمية وهى :
أولاً: إنشاء سجل رقمي إلزامي موحد لجميع البائعين عبر المنصات الإلكترونية، بحيث لا يُسمح بمزاولة أي نشاط تجاري دون تسجيل رسمي وربط ضريبي واضح.
ثانيًا: فرض رقابة ذكية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد السلع مجهولة المصدر أو المخالفة، وتتبع حركة البيع والشراء داخل المنصات بشكل لحظي.
ثالثًا: إلزام المنصات الرقمية بالمسؤولية القانونية المشتركة عن أي معاملات تتم عبرها، بما يشمل التحقق من هوية البائعين وجودة المنتجات المعروضة.
رابعًا: إطلاق حملات تفتيش إلكترونية دورية بالتعاون بين الجهات الرقابية وشركات التكنولوجيا، لضبط المخالفات ومنع التلاعب في الأسعار أو تداول السلع غير المطابقة.
خامسًا: تقديم حوافز لتشجيع دمج التجارة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي، من خلال تبسيط الإجراءات وخفض تكاليف التسجيل، بما يحفز البائعين على العمل بشكل قانوني.

وأكد الدكتور محمد سليم، على أن ترك المنصات الرقمية دون تنظيم حاسم قد يؤدي إلى تضخم اقتصاد الظل بشكل غير مسبوق، مشدداً على أن “المعركة اليوم لم تعد فقط في الأسواق التقليدية، بل على شاشات الهواتف”، وأن حماية الاقتصاد الوطني تتطلب قرارات جريئة تواكب التطور التكنولوجي، وتضمن أن تكون التجارة الرقمية أداة للنمو لا ثغرة للفوضى.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة الأمطار والطقس السيء بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

عودة الأمطار والطقس السيئ بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

سعر الدولار

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

مجدي عبد الغني

تعليق غير متوقع من مجدي عبد الغني بعد فوز الزمالك علي المصري

دمار الطائرة الأمريكية داخل إيران

أول خطة لوقف إطلاق النار بين إيران ضد إسرائيل وأمريكا.. وهذه شروطها

أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف LRT وخريطة الاشتراكات 2026

بعد تشغيل محطات جديدة.. أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف LRT وخريطة الاشتراكات 2026

ترشيحاتنا

سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2026

مواصفات سوزوكى سويفت ديزاير 2026

سكودا سوبيرب موديل 2026

سكودا سوبيرب 2026 تباع بهذه المواصفات

LG

هاتف LG القابل للتمدد.. مشروع ملغى يكشف عن ابتكار سبق زمنه

بالصور

ليلى علوى تثير الجدل بجمالها في عيد ميلاد جومانا مراد

ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت
ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت
ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت

قبل شم النسيم.. طريقة عمل الرنجة بالطحينة

قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة
قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة
قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة

رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك

أورمان الشرقية توزع بطاطس على 2000 أسرة أولى بالرعاية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

فيديو

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد