6 علامات تكشف الكبدة الفاسدة

الكبدة الفاسدة تحتوي على بكتيريا ممرضة مسؤولة عن الأمراض المنقولة بالغذاء، وتشمل الأعراض الحمى والقيء وتشنجات المعدة والإسهال، والتي قد تكون دموية .

وفى هذا السياق نعرض لكم علامات تكشف عن علامات الكبدة الفاسدة وفقا لموقع ديلي ميديكال .

٦ علامات تكشف الكبد الفاسد





١-يجب أن تكون الكبدة النيئة صلبة ورطبة ولونها أحمر فاتح شبه أرجواني، أما التي تحولت إلى اللون الأبيض أو الأبيض المائل للرمادي لم تعد آمنة للأكل والرائحة النتنة هي علامة تحذيرية على أن الكبد قد تلف.

٢-سميكة أو دهنية عندما تنظر إلى الكبدة سترى أنه يجب أن يكون لها ملمس ناعم و إذا كانت سميكة أو دهنية فهي ليست طازجة.

٣-إذا رأيت أي نوع من تغير اللون على الكبدة فهذا مؤشر على أنها أصبحت سيئة ستلاحظ أن اللون سيكون بني أو أصفر كما ستشتم رائحة غير تقليدية.

٤-حامض أو سيء الطعم وعندما تفتحه ولا يحتوي الكبد على ملمس ناعم ، فهذا يعني أنه أصبح سيئًا و ستلاحظه على الفور لأنه سيكون له مذاق سيء أو لاذع.

٥-سميكة ومتكتلة يجب أن تكون ناعمة وليست سميكة أو متكتلة وإذا كان بإمكانك رؤية كتل الدهون فيها ، فقد حان الوقت لرميها.

٦-إذا رأيت أي عفن ينمو على الكبدة فهذا مؤشر جيد على أن الكبد قد تعرض للتلف و ستبدأ رائحته مثل البيض الفاسد أيضًا.