طريقة عمل بطاطس ويدجز.. أحلى من الجاهز

بطاطس ويدجز من الأطباق الجانبية اللذيذة التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها مما يدفع البعض إلي شرائها من المحلات والمطاعم.

قدمت الشيف نهال الشناوي، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل بطاطس ويدجز ، فيما يلي….

مقادير بطاطس ويدجز



● ½ كيلو بطاطس مقطعة ويدجز

● زعتر فريش

● روزماري فريش

● 1 ملعقة كبيرة بهارات بطاطس

● 1 ملعقة صغيرة ثوم باودر

● زبدة سايحة

● زيت زيتون

● ورق زبدة

للتقديم سلطة كولو سلو:

● 1 كرنب سلطة خضراء مبشورة

● 4 ثمرة جزر مبشور

● 1 علبة زبادي كبيرة

● سكر حسب الرغبة

● ¼ كوب لبن



طريقة تحضير بطاطس ويدجز



للبطاطس الويدجز:

يخلط جميع المكونات معا

ثم يرص في صاج و ورق زبدة و تدخل فرنا ساخنا حتى تمام النضج

لسلطة الكولو سلو:

يخلط جميع المكونات معا

وتقدم