خالد الدرندلي: لا صحة لسفر أفراد إضافيين مع بعثة منتخب مصر إلى أمريكا

أكد خالد الدرندلي، رئيس بعثة منتخب مصر في الولايات المتحدة الأمريكية، أنه لا صحة لما يتردد بشأن سفر أفراد أو إداريين إضافيين مع بعثة المنتخب الوطني.

وأوضح الدرندلي أن بعثة المنتخب تضم 59 فردًا فقط، من بينهم اللاعبون والجهازان الفني والإداري، بالإضافة إلى الطاقم الطبي والمعاونين، مشددًا على أن جميع الأفراد المتواجدين ضمن البعثة لهم مهام محددة ومكلفون بمهام تنظيمية واضحة.

وأضاف أن الشركة المنظمة للمباراة الودية أمام البرازيل تتحمل نفقات إقامة المنتخب في ولاية أوهايو حتى موعد المباراة، إلى جانب تكاليف الطيران إلى مدينة سياتل لخوض المباراة الأولى في كأس العالم أمام بلجيكا، فضلًا عن المقابل المادي الذي حصل عليه الاتحاد.

وأشار رئيس البعثة إلى أن بعض موظفي الاتحاد المتواجدين مع الفريق يشاركون في مهام تنظيم المباراة الودية، على أن يعودوا إلى مصر عقب انتهاء اللقاء.

واختتم تصريحاته مؤكدًا أن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد سيتوجهون إلى الولايات المتحدة خلال الأسبوع المقبل لمساندة المنتخب، على نفقتهم الخاصة دون تحميل خزينة الاتحاد أي أعباء مالية.