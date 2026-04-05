طريقة عمل كشري الحلة الواحدة بأسهل الخطوات

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج على قد الأيد بقناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كشري الحلة الواحدة، فهي من الوصفات السهلة التي يمكنك تطبيقها في المنزل.

مقادير كشري الحلة الواحدة



● أرز

● عدس بجبة

● مكرونة مرمرية

● مكرونة سباجيتي

● حمص مسلوق

● بصل محمر

● بصل مفروم

● عصير طماطم

● صلصة طماطم

● زيت

● شطة ناعمة

● كمون ناعم

● خل

● ثوم

● ملح

● فلفل أسود

طريقة تحضير كشري الحلة الواحدة



يشوح البصل المفروم في زيت تحمير البصل المقرمش

يضاف العدس والعدس بجبة والمكرونة والأرز ويقلب كل الخليط

يضاف الحمص المسلوق

يضاف الكمون والملح والفلفل حسب الرغبة

يضاف الماء الساخن ويقلب كل الخليط على النار حتى الغليان

توطى النار ويغطى الخليط ويترك على النار حتى النضج

للصلصة:

يشوح البصل والثوم في زيت تحمير البصل المقرمش

يضاف عصير الطماطم وصلصة الطماطم ويقلب كل الخليط

يضاف الملح والفلفل والشطة حسب الرغبة

يقلب كل الخليط ويترك على النار يتسبك

للدقة:

يخلط الثوم والخل والملح والكمون والماء والقليل من الزيت

يغرف خليط الكشرى ويقدم مع الصلصة والدقة.