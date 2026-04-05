الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

طريقة عمل الأرانب في البيت بطعم المطاعم.. أسرار التتبيلة الصح وخطوات سهلة لنتيجة مضمونة

أسماء عبد الحفيظ

تُعد الأرانب من الأكلات الشهية والمغذية التي يفضلها الكثيرون، خاصة في العزومات والمناسبات، لما تتميز به من طعم مميز وقيمة غذائية عالية.

 لكن رغم ذلك، تخشى بعض ربات البيوت من تحضيرها في المنزل بسبب الرائحة أو الخوف من عدم نضجها بشكل صحيح. 

في هذا التقرير نقدم لكِ طريقة عمل الأرانب بخطوات سهلة، مع أهم أسرار الطعم اللذيذ مثل المطاعم، للشيف سلمي الحافظ.

مكونات عمل الأرانب

  • أرنب مقطع إلى 8 قطع
  • 2 بصلة متوسطة مفرومة
  • 4 فصوص ثوم مفروم
  • 2 ورقة لورا
  • 1 ملعقة صغيرة حبهان
  • 1 عود قرفة
  • ملح حسب الرغبة
  • فلفل أسود
  • بهارات لحم
  • ملعقة كبيرة سمن أو زيت
  • عصير ليمونة
  • ملعقة خل

من أهم الخطوات التي تضمن نجاح الطبق:

  • اغسلي الأرنب جيدًا بالخل والليمون والملح
  • اتركيه منقوعًا لمدة 10 دقائق
  • اشطفيه بالماء جيدًا
    هذه الخطوة تساعد على إزالة أي رائحة غير مرغوبة تمامًا.
  1. في حلة على النار، ضعي السمن واتركيه يسخن
  2. أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل
  3. ضعي الثوم وقلبي حتى تظهر رائحته
  4. أضيفي قطع الأرنب وقلبيها حتى يتغير لونها
  5. أضيفي الملح والفلفل والبهارات
  6. ضعي ورق اللورا والحبهان والقرفة
  7. أضيفي ماء ساخن حتى يغطي الأرنب
  8. اتركيه على نار متوسطة لمدة 45 دقيقة إلى ساعة حتى ينضج.

للحصول على طعم المطاعم:

  • بعد السلق، حمّري قطع الأرنب في السمن أو الزيت حتى تأخذ لونًا ذهبيًا رائعًا

خامساً: طريقة التقديم

قدّمي الأرانب مع:

  • الأرز الأبيض
  • الملوخية
  • سلطة خضراء

نصائح ذهبية لنجاح الوصفة

  • لا تكثري من التوابل حتى لا تُغطي على طعم اللحم
  • احرصي على أن يكون الأرنب طازجًا
  • يمكن إضافة بطاطس مع الأرانب أثناء الطهي لمذاق غني.
الأرانب طريقة عمل الأرانب طريقة عمل ملوخيه بالارانب ملوخيه بالارانب ارانب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

تطبيقات بدلا من ماسنجر

بعد قرار الغلق الرسمي .. إليك 6 تطبيقات بديلة عن ماسنجر

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

طقس متقلب غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

سعر الذهب

عيار 21 يخسر 500 جنيه من القمة.. هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم

سعر الدولار

بعد ارتفاع الاحتياطي.. سعر الدولار أمام الجنيه رسميًا اليوم

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

الزواج

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

سعر الدولار في البنك المركزي

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

ترشيحاتنا

بطاطس ويدجز

طريقة عمل بطاطس ويدجز.. أحلى من الجاهز

عبد الرحمن أبو زهرة

بعد إصابة عبد الرحمن أبو زهرة.. كل ما تود معرفته عن مرضه

ليلي علوي

ليلى علوي تستعرض أناقتها بفستان أنيق.. شاهد

بالصور

السيطرة على حريق فيقاعة أفراح بالزقازيق دون إصابات.. صور

حريق

العرض قريبا.. عمرو يوسف يشارك جمهوره كواليس مسلسله "الفرنساوي"

عمرو يوسف

نجاح أول جراحة متقدمة لتثبيت كسر بالعمود الفقري بمستشفى منيا القمح المركزي لإنقاذ شاب من الشلل

عملية جراحية

فيديو

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

مصطفى محمود

ابنة مصطفى محمود تكشف حقيقة علاقة والدها بالجن.. ومن صاحب تلك الشائعة

مصطفى محمود

ابنة مصطفى محمود: أتمنى التركيز على الجانب العلمي في شخصية والدي بمسلسل رحلتي من الشك إلى اليقين

مصطفى محمود

ابنة مصطفى محمود: خالد النبوي الأقرب لوالدي من حيث الملامح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد