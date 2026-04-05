طريقة عمل الأرانب في البيت بطعم المطاعم.. أسرار التتبيلة الصح وخطوات سهلة لنتيجة مضمونة

تُعد الأرانب من الأكلات الشهية والمغذية التي يفضلها الكثيرون، خاصة في العزومات والمناسبات، لما تتميز به من طعم مميز وقيمة غذائية عالية.

لكن رغم ذلك، تخشى بعض ربات البيوت من تحضيرها في المنزل بسبب الرائحة أو الخوف من عدم نضجها بشكل صحيح.

في هذا التقرير نقدم لكِ طريقة عمل الأرانب بخطوات سهلة، مع أهم أسرار الطعم اللذيذ مثل المطاعم، للشيف سلمي الحافظ.

مكونات عمل الأرانب

أرنب مقطع إلى 8 قطع

2 بصلة متوسطة مفرومة

4 فصوص ثوم مفروم

2 ورقة لورا

1 ملعقة صغيرة حبهان

1 عود قرفة

ملح حسب الرغبة

فلفل أسود

بهارات لحم

ملعقة كبيرة سمن أو زيت

عصير ليمونة

ملعقة خل

من أهم الخطوات التي تضمن نجاح الطبق:

اغسلي الأرنب جيدًا بالخل والليمون والملح

اتركيه منقوعًا لمدة 10 دقائق

اشطفيه بالماء جيدًا

هذه الخطوة تساعد على إزالة أي رائحة غير مرغوبة تمامًا.

في حلة على النار، ضعي السمن واتركيه يسخن أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل ضعي الثوم وقلبي حتى تظهر رائحته أضيفي قطع الأرنب وقلبيها حتى يتغير لونها أضيفي الملح والفلفل والبهارات ضعي ورق اللورا والحبهان والقرفة أضيفي ماء ساخن حتى يغطي الأرنب اتركيه على نار متوسطة لمدة 45 دقيقة إلى ساعة حتى ينضج.

للحصول على طعم المطاعم:

بعد السلق، حمّري قطع الأرنب في السمن أو الزيت حتى تأخذ لونًا ذهبيًا رائعًا

خامساً: طريقة التقديم

قدّمي الأرانب مع:

الأرز الأبيض

الملوخية

سلطة خضراء

نصائح ذهبية لنجاح الوصفة