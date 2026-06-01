أخبار الوادي الجديد| المحافظ تهنئ الإذاعة بعيدها الـ92.. وتوريد 543 آلاف طن قمح محلي

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار الساعات الماضية كان من أهمها: محافظ الوادي الجديد تهنئ الإذاعة بعيدها الـ92 وتؤكد دورها الوطني في بناء الوعي.

تقدمت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات إلى جميع الإعلاميين والعاملين بالإذاعة المصرية وإذاعة الوادي الجديد، بمناسبة الاحتفال بالعيد الثاني والتسعين للإذاعة المصرية، تقديرًا لدورها الوطني الرائد ورسالتها الإعلامية الهادفة في خدمة المجتمع المصري على مدار عقود طويلة.

وأكدت المحافظ أن الإذاعة المصرية تُعد واحدة من أعرق المؤسسات الإعلامية في الوطن العربي، حيث نجحت منذ انطلاقها في ترسيخ مكانتها كمنبر وطني صادق يعبر عن قضايا الوطن والمواطن، وأسهمت بشكل كبير في نشر المعرفة والثقافة وتعزيز قيم الانتماء والولاء وترسيخ الهوية الوطنية لدى مختلف الأجيال.

وأشارت إلى أن الإذاعة المصرية لعبت دورًا تاريخيًا مهمًا في توثيق الأحداث الوطنية ونقل الحقائق للمواطنين بكل مهنية ومصداقية، فضلًا عن مساهمتها المستمرة في دعم جهود الدولة المصرية في مختلف مجالات التنمية والبناء والتوعية المجتمعية.

تموين الوادي الجديد: توريد 543 آلاف طن قمح محلي

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، انتظام أعمال استلام وتخزين القمح المحلي بمختلف المواقع التخزينية على مستوى المحافظة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لموسم توريد القمح وتنفيذ توجيهات وزارة التموين والتجارة الداخلية بتيسير إجراءات الاستلام والحفاظ على المخزون الاستراتيجي من الحبوب.



وأوضحت الدكتورة سلوى مصطفى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، في تصريحات صحفيه أن إجمالي الكميات الموردة حتى صباح اليوم بلغ 543 ألفًا و99 طنًا و563 كجم، فيما بلغت الكميات الموردة خلال اليوم 1818 طنًا و638 كجم، بينما وصل الرصيد الحالي بالمواقع التخزينية إلى 541 ألفًا و280 طنًا و925 كجم.

وأشارت وكيل تموين الوادي الجديد إلى أن إجمالي الكميات الموردة داخل المحافظة بلغ 101 ألفًا و703 أطنان و68 كجم، مقابل رصيد حالي قدره 101 ألفًا و496 طنًا و902 كجم، فيما بلغت الكميات الموردة خارج المحافظة من القمح المحلي 441 ألفًا و396 طنًا و495 كجم، برصيد قائم قدره 439 ألفًا و784 طنًا و5 كجم.



وأكدت الدكتورة سلوى مصطفى، أن عمليات التوريد تتم وفق ضوابط دقيقة وبالتنسيق مع مديرية الزراعة والجهات المختصة، مع تنفيذ أعمال الفحص والفرز والتحليل المعملي لكافة الكميات، لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.

إصابة 3 أشخاص في مشاجرات متفرقة رابع أيام الأضحى بالوادي الجديد

استقبلت مستشفى الفرافرة المركزي ومستشفى الخارجة التخصصي بمحافظة الوادي الجديد، 3 مصابين في وقائع مشاجرات متفرقة شهدتها مراكز المحافظة خلال رابع أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تم تقديم الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وإيداعهم تحت الملاحظة الطبية .

وتلقت الأجهزة المعنية بلاغات بوقوع ثلاث مشاجرات منفصلة أسفرت عن إصابة ثلاثة أشخاص بإصابات متنوعة ما بين جروح وكدمات وسحجات، وتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وفي الواقعة الأولى، أصيب شاب يبلغ من العمر 30 عامًا إثر مشاجرة باستخدام سكين بمنطقة حي البسط الشرقي بمدينة الخارجة، حيث جرى نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما باشرت الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

أما الواقعة الثانية، فشهدتها قرية الكفاح التابعة لمركز الفرافرة، حيث أصيب عامل يبلغ من العمر 36 عامًا بإصابات متفرقة نتيجة مشاجرة بالأيدي، وتم نقله إلى مستشفى الفرافرة المركزي لإجراء الفحوصات الطبية والاطمئنان على حالته الصحية.

وفي الواقعة الثالثة، أصيب شاب يبلغ من العمر 21 عامًا في مشاجرة بشارع الحجر المصري بمدينة الخارجة، بعدما تعرض لإصابة نتيجة التراشق بالطوب خلال مشادة تطورت إلى مشاجرة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأكدت المصادر الطبية أن الحالات الثلاث تلقت الرعاية الصحية المطلوبة فور وصولها إلى المستشفيات، فيما تولت الأجهزة الأمنية تحرير المحاضر اللازمة لكل واقعة على حدة، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة أعمالها وكشف ملابسات الأحداث وأسباب المشاجرات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتورطين.