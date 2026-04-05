الفول النابت يتصدر موائد أعياد الأقباط: وصفة صحية ولذيذة

الفول النابت يزين موائد أعياد الأقباط ويقدم كوجبة صحية غنية بالبروتينات.

مع اقتراب موسم أعياد الأقباط، تتجه أنظار العائلات نحو الأطعمة الصحية والمغذية، ويبرز الفول النابت كخيار مثالي على موائد الاحتفالات.

الفول النابت معروف بقيمته الغذائية العالية وغناه بالبروتينات والفيتامينات، ما يجعله وجبة مثالية للأطفال والكبار خلال فترة الصوم والاحتفالات.

ويؤكد خبراء التغذية أن الفول النابت يساهم في تعزيز المناعة وتنشيط الجسم، كما يساعد على الشعور بالنشاط والحيوية خلال اليوم.

وللحصول على أفضل قيمة غذائية، يجب اتباع طريقة تحضيره الصحيحة، والتي يمكن لأي شخص تنفيذها في المنزل بسهولة.





طريقة عمل الفول النابت

المكونات:

1 كوب فول مدشوش أو حب صغير

ماء للنقع

ملح حسب الرغبة

زيت زيتون للتقديم

عصير ليمون

طماطم مفرومة وفلفل أخضر وثوم (اختياري)



الخطوات:

1. غسل الفول: اغسلي الفول جيدًا تحت الماء لإزالة الشوائب والأتربة.



2. النقع: انقعي الفول في ماء دافئ لمدة 8–12 ساعة، ويفضل طوال الليل.



3. التصفية والشطف: بعد النقع، صفي الفول واشطفيه مرة أخرى.



4. عملية الإنبات: ضعي الفول في وعاء واسع أو علبة زجاجية نظيفة، وغطيه بقطعة قماش نظيفة أو غطاء يسمح بالتهوية، واتركيه في مكان دافئ مظلم لمدة 2–3 أيام. اشطفيه مرتين يوميًا بالماء النظيف ثم صفيه.



5. ملاحظة النمو: ستبدأ الشعيرات الصغيرة بالظهور، ويصبح الفول جاهزًا للأكل.



6. التقديم: رشي الملح وعصير الليمون وزيت الزيتون، ويمكن إضافة الطماطم والفلفل والثوم حسب الرغبة.

ويشير خبراء الطهي إلى أن الفول النابت لا يقتصر على كونه طبقًا رئيسيًا، بل يمكن استخدامه كإضافة للسلطات أو الحساء، ما يجعله من الأطباق المتنوعة والمغذية التي تناسب كل أفراد الأسرة خلال موسم الأعياد.

مع تزايد وعي الأسر بفوائد الأطعمة الطبيعية، أصبح الفول النابت علامة مميزة على موائد أعياد الأقباط هذا العام، يجمع بين الصحة والطعم اللذيذ، ويضيف لمسة طبيعية للمائدة الاحتفالية.



