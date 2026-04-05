الطعمية في صباح حد السعف.. طاقة وصيام بدون جوع

يحرص كثيرون في بداية الصوم الكبير لدى الإخوة الأقباط وخصوصًا حد السعف على تناول وجبات صيامي مشبعة، وتأتي الطعمية (الفلافل) في مقدمتها كخيار شعبي ومغذٍ.

وفي هذا السياق يمكنك أن تتعرف ما يحدث للجسم عند تناول الطعمية صباحًا:

مصدر قوي للطاقة

تحتوي الطعمية المصنوعة من الفول على بروتين نباتي وألياف، ما يمنح الجسم طاقة تدوم لفترة أطول ويقلل الشعور بالجوع خلال اليوم.

تحسين الهضم

الألياف الموجودة في الفول تساعد على تنشيط حركة الأمعاء، مما يدعم صحة الجهاز الهضمي ويقلل من الإمساك.

الشعور بالشبع

تناول الطعمية في الصباح يمنح إحساسًا سريعًا بالامتلاء، خاصة عند تناولها مع خبز وخضروات، وهو ما يساعد على تقليل تناول الوجبات السريعة لاحقًا.

دعم الجسم في الصيام

كونها وجبة نباتية، فهي مناسبة تمامًا للصيام، وتوفر عناصر غذائية مهمة مثل الحديد والمغنيسيوم.

لكن.. انتبهي لهذه النقاط

رغم فوائدها، قد تسبب الطعمية بعض الآثار السلبية إذا تم تناولها بشكل مفرط:

القلي في الزيت قد يؤدي إلى ثِقل في المعدة

قد تسبب حموضة أو انتفاخ لبعض الأشخاص

سعراتها ترتفع عند الإكثار منها



نصيحة مهمة

للاستفادة القصوى، يُفضل تناول الطعمية مع خضروات طازجة مثل الطماطم والخس، وتقليل الكمية، أو تحضيرها في الفرن بدل القلي.



الطعمية في صباح حد الزعف وجبة مشبعة ومناسبة للصيام، لكن الاعتدال في الكمية وطريقة التحضير الصحية هما المفتاح للاستفادة منها دون أضرار.