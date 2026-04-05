طريقة عمل كوكيز بالشوكولاتة.. أحلى من المحلات

كوكيز بالشوكولاتة من الحلويات اللذيذة التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص فهي تتمتع بمذاق مختلف عن الأطباق الأخرى.

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي على قناة سي بي سي سفرة،طريقة عمل كوكيز بالشوكولاتة في البيت..

مقادير كوكيز بالشوكولاتة



● 2 كوب دقيق

● بيضة

● 1 باكو فانيليا

● ½ كوب شوكولاتة قطع

● ¾ كوب سكر بودرة

● ½ ملعقة صغيرة بيكنج صودا

● رشة ملح

● ربع كوب زبدة

طريقة تحضير كوكيز بالشوكولاتة

يخلط السكر والزبدة

تضاف البيضة والفانيليا ويقلب كل الخليط

يضاف الدقيق والملح والبيكنج صودا وقطع الشوكولاتة

يقلب كل الخليط

يقطع ويشكل دوائر وسط صغيرة

يرص في صينية ويوضع في الفرن حتى تمام النضج.