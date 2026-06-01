مصرع شاب في انقلاب دراجة نارية بطريق قنا الزراعي

تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع شاب فى حادث انقلاب دراجة نارية بالطريق الزراعى، أمام قرية المقارين، بنطاق مركز قوص.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، لمتابعة نقل الجثة إلى المشرحة، وإعادة تسيير حركة المرور على الطريق.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

