نسألكم الإلحاح في الدعاء.. تطورات الحالة الصحية لـ سامح صفوت

كشفت الصفحة الرسمية للفنان سامح صفوت عن تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة منذ صلاة عيد الأضحى المبارك، مطالبة الجمهور بالدعاء له بالشفاء العاجل.

وكتبت الصفحة الرسمية، منشورا عبر فيسبوك كالاتي: مش قادر اطمنكم بس كل اللي اقدر اقوله ان الاستاذ سامح صفوت أجرى فحوصات واشعة وتحاليل مبدأية كشفت عن مشاكل صحية يعانيها وتطلب بعدها إجراء تحاليل واشعة اكثر تخصصا بناء على نتائجها سيتم تحديد بروتوكول العلاج.

وأضافت: وبالنيابة عن أسرته وعنا مسؤلي الصفحات الرسمية نتوجه بجزيل الشكر والعرفان لكل فرد من جمهوره ومحبيه ومتابعيه للدعاء له في المقام الأول سواء محبينه كفنان او مقدم برنامج سر الصنعة او كمحامي مستشار قانوني بالنقض

وتابعت: وايضا نتوجه بالشكر لكل المواقع الإخبارية التي توجهت له بالدعاء بالشفاء.

وأردف: وإن شاء الله سيتم نشر فيديوهات حلقات وريلزات جديدة من برنامج سر الصنعة كانت مسجله سابقا ولم تعرض حتى يتم ويأذن الله بشفاؤه على خير ويعاود نشاطه.

واختتمت: امانه عليكم نسألكم الإلحاح في الدعاء له حتى تمر الساعات القادمة على خير.. فإما يستجيب الله بشفائه في الدنيا او يدخرها له في الآخرة او يكشف الله بها عنه سوءا.