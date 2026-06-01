الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

تامر حسني يرد على إشادة مي عز الدين: أختي اللي أمي مخلفتهاش

ميرنا محمود

علق الفنان تامر حسني على تصريحات الفنانة مي عز الدين، التي أشادت خلالها بموقفه ودعمه لها في فترة وفاة والدتها، وذلك خلال استضافتها في برنامج صاحبة السعادة.

وكتب تامر حسني عبر ستوري بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام: يا مي أنتي عارفة غلاوتك وغلاوة ماما الله يرحمها عندي كبيرة قد إية، إحنا عشرة سنين صداقة وأخوة وأكبر نجاحات إنتي حته مني يا مي.

وأضاف: أختي اللي أمي مخلفتهاش، وجوزك تيمور ده من أرجل وأجدع الناس في الدنيا، وأطمنت عليكي أول ما عرفته حقيقي بني أدم راجل وبيحبك وأنا بحبة.

وكشفت الفنانة مي عز الدين، دور الفنان تامر حسني في أزماتها الأخيرة، وخاصة مع “وفاة والدتها” و"تعرضها للتسمم"، مشيرة إلى أن له مواقف كثيرة إيجابية معها.

وأضافت مي عز الدين، في لقاء عبر برنامج “صاحبة السعادة”، المذاع عبر قناة “دي إم سي”، مساء اليوم الأحد،: "تامر حسني هو اللي قام بمراسم وفاة والدتي.. وفي آخر أزمة صحية ليا؛ تامر حسني جالي على طول.. حياتي مش بتتصور ومش بتطلع على السوشال ميديا.. وتامر حسني عرف أزمتي الصحية من السوشال ميديا".

وأشارت مي عز الدين، إلى أنها لا تحب نشر تفاصيل حياتها على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشال ميديا، لافتة إلى أنها تحب الخصوصية.

