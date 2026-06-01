بسبب فيلم سفن دوجز.. تركي آل الشيخ يمازح ابراهيم فايق ومهيب عبد الهادي

مازح المستشار تركي آل الشيخ الإعلاميين إبراهيم فايق ومهيب عبد الهادي، بعدما نشر منشورا عبر حساباته الرسمية، علق فيه على غيابهما عن حضور ومشاهدة فيلم «سفن دوجز»، في إطار من الدعابة والمزاح الذي لاقى تفاعلا من المتابعين.

و نشر تركي آل الشيخ صورة للإعلامي إبراهيم فايق من عرض الفيلم و علق كاتبا:هيما متبعتش ليا الصوره دي انت هنا معزوم، لما تدفع تذكره نتفاهم.

فيما رد إبراهيم فايق :هههههههههههه.. ايه ده العزومة طلعت مش محسوبة ،ارجع بس من الحج.. وننظم رحلات للسينما.



وأضاف تركي ال الشيخ بشأن إلاعلامي مهيب عبد الهادي:جتني معلومه من الاستاذ عبدالمتعال ان الاستاذ مهيب وعيلته الجميله في السينما الان … أنا ابتديت أراجع حساباتي في حجات كتييييييير ياهيما.

وكتب تركي آل الشيخ عبر فيسبوك: الكابتن الكبير مدحت شلبي راح شاف الفيلم وعيلته الجميلة ربنا يحفظها ليه وعجبه أنا بحبك ياجنيرال .

وتابع: بس عندي ملاحظه كبيرة الان على الاستاذ ابراهيم فايق والأستاذ مهيب مراحوش ليه .

فيلم سفن دوجز فكرة المستشار تركي أل الشيخ وسيناريو وحوار محمد الدباح وبطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز ومنة شلبي وتارا عماد ونجوم العالم مونيكا بيلوتشي وسلمان خان ومارتن لورانس ومن النجوم العرب ناصر القصبي وإخراج بلال العربي وعادل فلاح.