مراحوش ليه؟.. تركي آل الشيخ يثير الجدل حول غياب إبراهيم فايق ومهيب عن 7dogs

أثار المستشار تركي آل الشيخ تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره منشورا بشأن غياب الإعلاميين إبراهيم فايق ومهيب عبد الهادي عن مشاهدة فيلم سفن دوجز.

وكتب تركي آل الشيخ عبر فيسبوك: الكابتن الكبير مدحت شلبي راح شاف الفيلم وعيلته الجميلة ربنا يحفظها ليه وعجبه أنا بحبك ياجنيرال .

وتابع: بس عندي ملاحظه كبيرة الان على الاستاذ ابراهيم فايق والأستاذ مهيب مراحوش ليه .

فيلم سفن دوجز فكرة المستشار تركي أل الشيخ وسيناريو وحوار محمد الدباح وبطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز ومنة شلبي وتارا عماد ونجوم العالم مونيكا بيلوتشي وسلمان خان ومارتن لورانس ومن النجوم العرب ناصر القصبي وإخراج بلال العربي وعادل فلاح.

فيلم «dogs 7»

واستطاع فيلم «dogs 7» الدخول إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بأكبر مشهد تفجيري في تاريخ السينما على مستوى العالم.

وكشفت الشركة المنتجة للفيلم عن دخول «dogs 7» لموسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر مشهد انفجاري وأكبر كمية متفجرات حقيقية داخل مشهد تم تصويره في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وفي هذا المشهد تم استخدام قرابة 325 خرطوشا من النيتروم شديد الانفجار، 25 خزان وقود، 2 طن من بنتونيت، 159 من كاب تفجير كهربائى فورى، 4 كيلومتر من فتيل المتفجرات، 21،200 لتر بنزين، 3 سيارات تريلا 40 قدم، 4 شاحنات 5 أطنان.

وبذلك حطم فيلم «dogs 7» الرقم القياسى لأكبر كمية متفجرات فى مشهد واحد مستخدما 405.85 كيلوجرام من المتفجرات، متجاوزا القياسى المسجل من قبل فيلم جيمس بوند.