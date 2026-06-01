الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

تركي آل الشيخ: فيلم أسد جميل.. ومحمد رمضان يرد: حبيبي وأخويا الكبير

ميرنا محمود

أشاد المستشار تركي آل الشيخ بفيلم أسد، الذي يجسد بطولته الفنان محمد رمضان رغم الجدل والانتقادات التي رافقت عرضه.

وكتب تركي آل الشيخ بوست على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: فيلم أسد جميل وتقدم كبير في النوعية دي من الأفلام والنجم محمد رمضان ممثل كبير وفي المستقبل لو حصل تعاون في مسلسلات وأفلام أتوقع لها نجاح كبير،على فكرة صندوق الأفلام مستثمر 30٪؜ من الفيلم يعني شركاء.

فيما رد الفنان محمد رمضان كاتبا:حبيبي و أخويا الكبير يا ابو ناصر شهادة عظيمة نعتز بها أنا  و كل صناع الفيلم وعقبال نجاح مسلسلنا و فلمنا القادمين بإذن الله  ومبروووك 7dogs.

قصة فيلم أسد  


تدور أحداثه في حقبة تاريخية حول شاب ويلعبه محمد رمضان وفتاة تلعب دورها رزان جمال يقعان بالحب ويتزوجان سرا، وتتحول قصتهما لصراع كبير بين طبقتين اجتماعيتين وتشتعل ثورة كبرى.

يقود الفريق الأول في هذه الحرب والي مصر نفسه وحاكمها القوي ويلعب دوره ماجد الكدواني، ضيف شرف الفيلم، أما الفريق الآخر فيقوده ولي عهده الشاب العائد من باريس، الذي يسعى لتصبح القاهرة متحضرة مثل المدن الأوروبية سنة 1876، والذي يلعب دوره أحمد داش.

استغرق تصوير الفيلم عامين بميزانية ضخمة، واستعان المخرج بفريق أكشن عالمي.

حملة مكبرة
