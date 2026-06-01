رامي رضوان: فقرة الشكاوى في البيت بيتك كانت سبب عملي بالإعلام

شهدت الحلقة الأولى من برنامج " من ماسبيرو" - الذي انطلق أمس على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري ـ انطلاقة قوية للإعلامي رامي رضوان.

وشارك الإعلامي رامي رضوان، جمهورة عدة صور رفقة الإعلامي محمود سعد من البرنامج و علق كاتبا: فقرة الشكاوي في “البيت بيتك” كانت سبب حبي للإعلام، بدأت رحلتي في 2006 وفي 2010 أرسلت إيميل أشيد بالبرنامج من خلال فقرة الشكاوي وكتبت أمنيتي أني أقدم معك البرنامج كعنصر شبابي.

وكان قد شارك الإعلامي محمود سعد في افتتاح أولى حلقات برنامج التوك شو الجديد «من ماسبيرو»، الذي انطلق مساء اليوم الأحد على شاشة القناة الأولى المصرية، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الإعلاميين الموافق 31 مايو.

وخلال ظهوره في الحلقة الافتتاحية، أعرب محمود سعد عن سعادته بالعودة إلى شاشة التلفزيون المصري، مؤكدًا المكانة الخاصة التي يحتفظ بها في وجدان أجيال من الإعلاميين والجمهور.

ماسبيرو البوصلة لكل البرامج

وقال سعد: «أهلا وسهلا بالجمهور المصري الحبيب، بقالي كتير مش مع حضراتكم ويسعدني أكون ضمن المجموعة اللي هتحتفل بالبرنامج الجديد، واحنا من زمان سنة 1960، والتلفزيون المصري علمنا حاجات كتير في كل المجالات واتعلمنا منه كل شئ وكان هو ماسبيرو هو البوصلة لكل البرامج خاصة الثقافية والتعليمية والفنية ماسبيرو علمنا حاجات كتير ، والتلفزيون المصري تاريخ من القلب ويشرفني أكون مودود في الاحتفالية وتقديم البرنامج والشعار من الناس الي الناس وده اجمل شعار».