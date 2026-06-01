مدرب السنغال: أمم إفريقيا أصبحت من الماضي وتركيزنا بالكامل على كأس العالم

أكد باب ثياو مدرب منتخب منتخب السنغال أغلق ملف بطولة كأس أمم إفريقيا بشكل نهائي، مشددًا على أن تركيز الفريق في الوقت الحالي ينصب بالكامل على الاستعداد للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

وقال مدرب السنغال، خلال تصريحات تليفزيونية، إن الجهاز الفني واللاعبين يعملون حاليًا على تجهيز المنتخب بأفضل صورة ممكنة من أجل الظهور بشكل قوي في المونديال المقبل، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تركيزًا كبيرًا وطموحات أعلى.

وأضاف ثياو: “بطولة كأس أمم إفريقيا أصبحت من الماضي، واهتمامنا الآن بالكامل موجّه نحو كأس العالم”، مشيرًا إلى أن المنتخب السنغالي يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على المنافسة أمام كبار المنتخبات العالمية.

وأوضح مدرب السنغال أن الهدف الرئيسي للفريق هو تحقيق نتائج قوية وترك بصمة مميزة في البطولة، مؤكدًا أن منتخب بلاده يسعى للوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في كأس العالم المقبلة.

وتأتي تصريحات باب ثياو في ظل استعدادات المنتخبات الإفريقية لخوض التحديات العالمية المقبلة، وسط آمال كبيرة بمواصلة التطور وتحقيق إنجازات تاريخية على مستوى كأس العالم.