نمو حركة الركاب في مطار القاهرة الدولي خلال الربع الأول من 2026

واصل مطار القاهرة الدولي، تحقيق معدلات نمو إيجابية في حركة السفر خلال الربع الأول من عام 2026، سواء في أعداد الركاب أو الرحلات الجوية، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025.

وقد بدأ مطار القاهرة العام بزيادة ملحوظة في أعداد الركاب والرحلات خلال شهر يناير 2026 مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي؛ حيث بلغ عدد الركاب 2,996,606 ركاب، مقابل 2,635,041 راكبًا في يناير 2025، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 14%. كما بلغ إجمالي عدد الرحلات الجوية 21,044 رحلة، مقارنةً بـ 18,529 رحلة في الشهر ذاته من العام الماضي، بزيادة قدرها 14%.

وبتزامن موسم العمرة مع شهر فبراير، شهد مطار القاهرة الدولي زيادة كبيرة في أعداد الركاب والرحلات، حيث بلغ إجمالي عدد الركاب 2,757,932 راكبًا، مقابل 2,461,794 راكبًا في فبراير 2025، محققًا زيادة قدرها 12%.

وبلغ عدد الرحلات 19,505 رحلات، مقابل 17,076 رحلة في فبراير 2025، بزيادة قدرها 14% في عدد الرحلات.

كما شهد شهر مارس زيادة في عدد الركاب؛ حيث بلغ إجمالي عدد الركاب 2,328,662 راكبًا، مقابل 2,298,547 راكبًا في مارس 2025، بينما بلغ عدد الرحلات 18,825 رحلة، مقابل 18,419 رحلة في مارس 2025.

وصرّح المحاسب مجدي إسحاق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، بأن هذا النمو المستمر يأتي نتيجة جهود الشركة في تطوير منظومة التشغيل والارتقاء بمستوى الخدمات داخل المطار، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الطيران المدني نحو تعزيز كفاءة الأداء، وترسيخ مكانة مطار القاهرة الدولي كبوابة مصر الأولى ومركز رئيسي لحركة الطيران.