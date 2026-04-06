تخص الغياب دون إذن.. الشيوخ يعدل البند الرابع من المادة 80 بقانون جهاز حماية المنافسة

وافقت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الاثنين ، على تعديل البند الرابع من المادة ٨٠ من تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والخاصة بأسباب انتهاء خدمة عضو جهاز حماية المنافسة.

وعدلت الجلسة العامة نص المادة بناءا على اقتراح النائبين هشام مجدي و أحمد أبو هشيمة رئيس اللجنة الاقتصادية ، بحيث يكون انتهاء خدمة عضو جهاز حماية المنافسة لانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشرة يوما متصلة، وذلك ما لم يقدم خلال الخمسة عشرة يوما بدلا من عشر ايام التالية بحد أقصى ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول، تماشيا مع قانون الخدمة المدنية.

وأصبح نص المادة ٨٠ وأصلها مادة ٦٩ كالتالي

:

تنتهي خدمة عضو الجهاز لاحد الاسباب الآتية

بلوغ السن القانونية المقررة للمعاش بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون

رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩.

الاستقالة.

فقد الجنسية

الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشرة يوما متصلة، وذلك ما لم يقدم خلال الخمسة عشرة يوما التالية بحد أقصى ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.

ه الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة وإن وقع عليه جزاء تأديبي عن مدد الانقطاع غير المتصل، ما لم يقدم عذراً مقبولاً عن أي | مدة من مدد الانقطاع خلال العشرة أيام | التالية لتلك المدة بحد أقصى

عدم اللياقة للخدمة صحياً، وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.

الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير تسرخيص من حكومة جمهورية مصر العربية.

الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.

الإحالة إلى المعاش.

١٠. الفصل من الخدمة، أو إنهاء التعاقد بقرار من مجلس التأديب