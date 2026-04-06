مقتل اثنين وإصابة آخر في غارة إسرائيلية جنوبي لبنان

قتل مسعفان وأصيب آخر في غارة إسرائيلية، اليوم، على جنوب لبنان.





وذكرت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، أن قصفا إسرائيليا استهدف بشكل مباشر فريقا من المسعفين في بلدة حاريص بقضاء بنت جبيل، ما أدى إلى مقتل اثنين من المسعفين وإصابة ثالث بجروح خطرة.



وشجبت وزارة الصحة اللبنانية الاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة على القطاع الصحي في لبنان، مؤكدة أنها مستمرة في جهودها لرفع دعاوى أمام المحاكم الدولية في هذا المجال.

ويواصل الكيان الإسرائيلي منذ مطلع الشهر الماضي شن سلسلة من الغارات الجوية والقصف المدفعي على عدد من القرى والبلدات في جنوب لبنان، بالإضافة إلى مناطق في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.