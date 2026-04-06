طقس اليوم.. السحب الممطرة تطرق أبواب الحدود الغربية وتمتد للوجه البحري

رصدت صور الأقمار الصناعية بداية دخول السحب الممطرة على أقصى غرب البلاد يصاحبها فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة كما توجد بعض السحب المنخفضة شمال الوجه البحري قد يصاحبها فرص سقوط خفيفة على بعض المناطق.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين طقس بارد في الصباح الباكر مائل للحرارة إلى حار نهارا على أغلب الأنحاء..بينما يسود طقس بارد ليلا.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على السواحل الغربية والوجه البحري ، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري قد تكون متوسطة مساء على مناطق من السلوم ومطروح على فترات متقطعة، وتنشط رياح على جنوب سيناء وجنوب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة .

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية . أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر وخليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :



المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 25 15

العاصمة الجديدة 24 14

6 أكتوبر 24 13

بنهــــا 25 14

دمنهور 23 13

وادي النطرون 25 15

كفر الشيخ 23 13

بلطيم 23 13

المنصورة 24 13

الزقازيق 25 15

شبين الكوم 24 14

طنطا 24 13

دمياط 22 16

بورسعيد 23 17

الإسماعيلية 26 13

السويس 26 14

العريش 22 13

رفح 21 12

رأس سدر 26 17

نخل 23 14

كاترين 17 11

الطور 27 18

طابا 23 12

شرم الشيخ 28 19

الغردقة 28 17

الإسكندرية 22 12

العلمين 20 11

مطروح 20 12

السلوم 19 12

سيوة 24 11

رأس غارب 26 17

سفاجا 19 17

مرسى علم 28 18

شلاتين 29 19

حلايب 27 20

أبو رماد 27 19

مرسى حميرة 27 19

أبــــــرق 26 18

جبل علبة 26 19

رأس حدربة 25 20

الفيوم 26 14

بني سويف 27 14

المنيا 27 12

أسيوط 28 14

سوهاج 29 16

قنا 31 17

الأقصر 31 18

أسوان 32 19

الوادي الجديد 31 15

أبوسمبل 32 19