هل يجوز ترك سجادة الصلاة على الأرض طوال اليوم؟.. الإفتاء تجيب

هل ترك سجادة الصلاة على الأرض طوال اليوم حرام؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية.



وأجاب عن السؤال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب، وقال: إن ترك سجادة الصلاة على الأرض طوال اليوم ليس حراما مطلقا.

حكم ترك سجادة الصلاة مفروشة طوال الوقت

وقال الدكتور سعيد عامر، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر، إن الكلام المتداول بين العوام عن كراهية ترك سجادة الصلاة مفروشة على الأرض طوال الوقت كلام غير صحيح على الإطلاق ولا يوجد فى الدين أدلة على كراهة ذلك الأمر.

وأضاف «عامر»، فى تصريح له، أن سجاد الصلاة مفروش فى المساجد دائمًا فلم يقل أحد بكراهة فى ذلك الأمر.

حكم بيع السجاد المكتوب عليه لفظ الجلالة

قالت دار الإفتاء المصرية إن تعظيم ما عَظَّمَه اللهُ تعالى وشَرَّفَه مِن الكلمات القرآنيَّة والأسماء الربانيَّة وما يتبع ذلك في الشرف والقدسيَّة الدِّينيَّة أمرٌ محتَّمُ الوجوب في الشريعة الإسلاميَّة، واشتمالُ ما يُفرش على الأرض -كالسجاد وغيره- على شيءٍ مِمّا عظَّمه الله وشرفه متنافٍ مع هذا التعظيم الواجب، والتوقير اللازم، ومن هذا المنطلق فإن بيع التاجر للسَّجاد المشتمل على كلماتٍ جليلةٍ مُعظَّمة في الشرع الشريف من نحو أسماء الله تعالى وآيات القرآن الكريم، لمَن يعلم أنه يستعمله بالبسط على الأرض ووطئه بالقدم في الصلاة أو غيرها -لا يجوز شرعًا باعتباره مُعِينًا له حينئذٍ على ارتكاب ما نهى عنه الشرعُ وحَرَّمه.

هل تجوز الصلاة على سجادة حرير؟

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: “هل تجوز الصلاة على سجادة حرير؟".

وأجابت دار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلة، إنه قد جاء في "الصحيحين" عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى اللهعليهوآله وسلم قال: «لا تَشرَبوا في آنيةِ الذهبِ والفضةِ، ولا تَلبَسوا الحريرَ والدِّيباج».

وأوضحت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية أنه يتبين من هذا الحديث الشريف أن المنهي عنه شرعًا هو لبس الحرير والديباج وليس استعماله في سجادة الصلاة أو ما يشبهها.

وأكدت الإفتاء أنه بناء على ما سبق: فإنه لا مانع شرعًا من الصلاة على سجادة للصلاة من الحرير.