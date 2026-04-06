مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بالطريق الصحراوي بالبحيرة

لقي شخص في العقد الرابع من العمر مصرعه، بينما أصيب 3 آخرين بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي السريع عند الكيلو 75 في اتجاه الإسكندرية “منطقة الخدمات”.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة من نوع جامبو وسيارة نقل، مما أدى إلى توقف جزئي للحركة المرورية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعدد 4 سيارات إسعاف وقوات التأمين إلى موقع البلاغ، وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة، وتم نقلهم إلى مستشفى غرب النوبارية المركزي لتلقي العلاج وإيداع الجثمان بالمشرحة.

ونتج عن الحادث وفاة محمود عبد الجواد جاد الله، 37 عاما، مقيم العامرية، بينما أصيب كل من:- هيثم خالد عبد الحميد، 32 عاما، مقيم أبو المطامير، مصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى وسحجات وكدمات بالوجه، أحمد علي عوض الهواري، 24 عاما، مقيم أبو المطامير، مصابا بجرح قطعي بفروة الرأس، محمد عماد محمد عطوه، 27 عاما، مصابا بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وتم رفع آثار الحادث من الطريق لتسيير حركة المرور، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب وقوع الحادث.