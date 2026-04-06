سماع دوي انفجارات بمجمع جنوب بارس للبتروكيماويات في عسلوية بإيران

أفادت وكالة أنباء فارس اليوم الاثنين، بسماع دوي عدة انفجارات في مجمع جنوب بارس للبتروكيماويات في عسلوية بإيران.



وسبق اليوم أن أكد الحرس الثوري الإيراني مقتل رئيس استخبارات الحرس الثوري اللواء مجيد خاتمي فجر اليوم في هجوم أمريكي صهيوني.

وفي التفاصيل، أعلنت وسائل إعلام رسمية في إيران، الاثنين، اغتيال رئيس جهاز المخابرات التابع للحرس الثوري الإيراني العميد مجيد خادمي.

وعين خادمي رئيساً للاستخبارات في يونيو الماضي، عقب حرب الـ12 يوماً، بين إسرائيل وإيران.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، اغتيال قادة عسكريين في إيران في ضربة استهدفت العاصمة طهران، وذلك في أحدث هجوم ضمن سلسلة استهدافات طالت قيادات إيرانية منذ بدء الحرب.

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال" تضمن مقطع فيديو لعدة ضربات إن "العديد من القادة العسكريين في إيران، الذين قادوا بلادهم بشكل سيئ وغير حكيم، تم القضاء عليهم، إلى جانب أمور أخرى كثيرة، في هذه الضربة الضخمة في طهران"، حسب تعبيره.