تكليف علا البردي عميدًا لمعهد علوم النانو بجامعة كفر الشيخ

أصدر الدكتور يحيى زكريا عيد، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، قرارًا بتكليف الدكتورة علا البردى، بمهام وأعباء عميد معهد علوم النانو.

جدير بالذكر أن الدكتورة علا محمد عبد المنعم عبد الرحمن البُردي، أستاذ مساعد بمعهد علوم وتكنولوجيا النانو، جامعة كفر الشيخ، وتشغل حاليًا منصب وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث.

تمتلك البردي خبرة قيادية متراكمة من خلال توليها منصب وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة (2022–2024)، ومدير وحدة ضمان الجودة (2018–2022)، حيث قادت جهود التطوير المؤسسي والجودة الأكاديمية بكفاءة عالية.

حصلت على درجة الدكتوراة في الكيمياء من جامعة القاهرة عام 2012، في مجال متقدم يجمع بين الكيمياء التناسقية وتكنولوجيا النانو الطبية، تحت إشراف نخبة من رواد العلم، من بينهم العالم البارز الأستاذ الدكتور مصطفى السيد، مما أسس لمسيرة بحثية متميزة في تطبيقات النانو في الطب وعلاج السرطان.

تمتلك سجلًا علميًا قويًا يعكس تأثيرًا بحثيًا ملموسًا، حيث نشرت ما يقارب 44 بحثًا دوليًا و4 أبحاث محلية، بإجمالي معامل H-index قدره 14 (وفق Scopus حتى فبراير 2026)، إلى جانب التقدم لتسجيل 3 براءات اختراع، والمشاركة كمحكم علمي دولي، ما يعكس مكانتها الأكاديمية المرموقة وثقة المجتمع العلمي في إنتاجها البحثي.