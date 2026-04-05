محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال تطوير ورصف شارع النيل ببيلا.. صور

تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، أعمال تطوير ورصف شارع النيل بمدينة بيلا، وذلك تحت إشراف الدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بيلا، في إطار تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/ 2026م.

وقال محافظ كفرالشيخ، إن تنفيذ أعمال تطوير ورصف الطرق والشوارع يأتي ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تيسير الحركة المرورية وتحقيق السيولة المرورية داخل المدن ومحاور الطرق بمناطق المحافظة.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروعات، مع تطبيق أعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية، لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمارات الموجهة لقطاع الطرق.

وأشار محافظ كفرالشيخ إلى أن أعمال التطوير الجارية تسهم في إضفاء مظهر حضاري وجمالي على الشوارع، وتأتي في إطار توجه الدولة نحو تحسين جودة الحياة للمواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات في مختلف القطاعات.

وأوضح محافظ كفرالشيخ أنه يتابع بشكل مستمر نسب تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للوقوف على معدلات الأداء، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، بما يضمن سرعة الإنجاز ودقة التنفيذ.

وأكد محافظ كفر الشيخ، استمرار تنفيذ خطة متكاملة لتطوير الخدمات ورفع كفاءة المرافق الأساسية، تشمل أعمال النظافة، والتشجير، وتطوير الجزر الوسطى، وتركيب بلاط الإنترلوك، إلى جانب تمهيد ورصف الطرق وتطوير الشوارع والميادين، بما يحقق بيئة حضارية تليق بأبناء كفر الشيخ.