محافظ كفر الشيخ يهنئ أبطال الإرادة والتحدي لفوزهم بـ 4 ميداليات| صور

هنأ المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، أبطال نادي الإرادة والتحدي بالمحافظة، عقب تحقيقهم إنجازًا رياضيًا مميزًا بحصد 4 ميداليات متنوعة في بطولة الجمهورية لرفع الأثقال البارالمبية، والتي نظمها الاتحاد المصري البارالمبي لرفع الأثقال بالمركز الأولمبي بالمعادي، بمشاركة واسعة من مختلف محافظات الجمهورية.

أشاد محافظ كفر الشيخ بالأداء المشرف للاعبين، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس قوة الإرادة والعزيمة التي يتمتع بها أبطال المحافظة، وقدرتهم على التحدي وتحقيق التفوق في مختلف المحافل الرياضية، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بذوي الهمم وتحرص على دعمهم وتمكينهم في شتى المجالات.

وحقق أبطال نادي الإرادة والتحدي نتائج متميزة، حيث فازت اللاعبة ليمار صلاح بالميدالية الذهبية والمركز الأول ناشئين، كما حصد اللاعب أحمد عبد الله الميدالية الذهبية والمركز الأول ناشئين، فيما حصلت اللاعبة جنا محمود على الميدالية الفضية والمركز الثاني ناشئين، ونالت اللاعبة عزيزة أحمد الميدالية البرونزية والمركز الثالث.

وأكد محافظ كفر الشيخ، استمرار دعم المحافظة لكافة الأنشطة الرياضية، خاصة ما يتعلق بذوي الهمم، لافتًا إلى أهمية توفير البيئة المناسبة لصقل مواهبهم وتحقيق المزيد من الإنجازات التي ترفع اسم كفرالشيخ في مختلف المنافسات القومية والعالمية.

من جانبه قال الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن البطولة، التي أقيمت تحت مظلة الاتحاد المصري البارالمبي لرفع الأثقال، شهدت مشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة يمثلون 17 هيئة رياضية، وجاءت مشاركة أبطال كفرالشيخ تحت إشراف عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة، والدكتور وائل عبد القوي رئيس مجلس الإدارة، وأحمد زمارة مدير النادي.