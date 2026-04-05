الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد وحدة الفيروسات الكبدية بالمستشفى الجامعي.. صور

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ
محمود زيدان

 تفقد الدكتور يحيى عيد، رئيس جامعة كفر الشيخ، وحدة الفيروسات الكبدية بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الكبد.

جاء ذلك بحضور الدكتور هاني حامد المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور جمال شمس مدير المستشفى الجامعي، والدكتور حسن الباتع، رئيس قسم أمراض الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية بكلية الطب، والدكتور عماد صدقة رئيس قسم علاج الأورام والطب النووي بكلية الطب، والدكتور إبراهيم عامر مدير وحدة الفيروسات الكبدية والمسئول عن المبادرة الرئاسية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الكبد بكفر الشيخ، وحضور الأطقم الطبية والإدارية بالوحدة.

وخلال جولته، تفقد رئيس جامعة كفر الشيخ، أقسام الوحدة المختلفة، واطلع على آليات العمل والخدمات الطبية المقدمة للمرضى، مشيدًا بالتجهيزات الطبية الحديثة، وكفاءة الأطقم الطبية والتمريضية، ودور الوحدة في تقديم خدمات التشخيص والعلاج لمرضى الفيروسات الكبدية، فضلًا عن دورها المحوري في الاكتشاف المبكر لأورام الكبد.

وخلال اللقاء أكد الدكتور يحيى عيد، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بصحة المواطن، خاصة في ما يتعلق بالأمراض المزمنة والخطيرة، مشيرًا إلى أن مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الكبد تُعد من المبادرات الرائدة التي تعكس رؤية القيادة السياسية في الارتقاء بالمنظومة الصحية.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، حرص الجامعة على دعم كافة الجهود التي تستهدف تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتوفير أحدث سبل التشخيص والعلاج وفقًا للمعايير العالمية، بما يسهم في رفع معدلات الشفاء وتقليل نسب الإصابة بالأمراض الخطيرة، وعلى رأسها أمراض الكبد وسرطان الكبد.

كما أوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن وحدة الفيروسات الكبدية بمستشفى كفر الشيخ الجامعي تمثل نموذجًا متميزًا للتكامل بين التعليم الطبي والخدمة العلاجية، حيث تسهم في تدريب طلاب كلية الطب والأطباء على أحدث البروتوكولات العلاجية، إلى جانب تقديم خدمات طبية متكاملة للمرضى.

وأشار الدكتور يحيى عيد إلى أهمية التوسع في برامج الفحص المبكر والتوعية المجتمعية، مؤكداً حرص الجامعة على تعزيز برامج التوعية بأهمية الكشف المبكر، لما له من دور حاسم في تحسين فرص العلاج والشفاء، خاصة في حالات سرطان الكبد، وهو ما يتطلب تضافر جهود المؤسسات الطبية والتعليمية والمجتمعية.

وفي ختام الجولة، وجه رئيس جامعة كفر الشيخ، الشكر للأطقم الطبية والإدارية بالوحدة، مؤكدًا استمرار دعم إدارة الجامعة لتطوير الخدمات الصحية بالمستشفيات الجامعية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 في القطاع الصحي.

بعد إحالة 7 أشخاص للجنايات.. الحبس وغرامة عقوبة التزوير بالقانون

برلماني: ندعم السوق الحر بلا احتكار حفاظا على المستهلك

لصون قيم الحزب العريقة.. رئيس الوفد يصدر مدونة سلوك وطني تنظم الخطاب العام

السيطرة على حريق فيقاعة أفراح بالزقازيق دون إصابات.. صور

العرض قريبا.. عمرو يوسف يشارك جمهوره كواليس مسلسله "الفرنساوي"

نجاح أول جراحة متقدمة لتثبيت كسر بالعمود الفقري بمستشفى منيا القمح المركزي لإنقاذ شاب من الشلل

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

ابنة مصطفى محمود تكشف حقيقة علاقة والدها بالجن.. ومن صاحب تلك الشائعة

ابنة مصطفى محمود: أتمنى التركيز على الجانب العلمي في شخصية والدي بمسلسل رحلتي من الشك إلى اليقين

ابنة مصطفى محمود: خالد النبوي الأقرب لوالدي من حيث الملامح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

