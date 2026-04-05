قوات الحماية المدنية بالغربية تخمد نيران حريق مصنع خرده بطنطا دون إصابات وخسائر بشرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية منذ قليل من إخماد نيران حريق هائل بمصنع خرده بقرية ميت حبيش بمركز طنطا إثر ماس كهربائي دون وقوع إصابات وخسائر بشرية بعدما تم الدفع ب3 سيارات مطافىء وتم السيطرة على الموقف وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة حريق هائل بمصنع خرده بقرية ميت حبيش بنطاق دائرة مركز طنطا .

إخماد نيران حريق

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

كما تم الدفع ب3 سيارات مطافىء لإخماد نيران الحريق دون وقوع إصابات وخسائر بشرية الأمر الذي أدى إلى خساره مالية تصل قيمتها إلي 3 مليون جنيه.

خسائر أولية مادية

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.