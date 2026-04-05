الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسماك بأسعار مخفضة.. محافظ كفر الشيخ يطلق مبادرة «معًا ضد الغلاء»

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

أعلن المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، إطلاق مبادرة «معًا ضد الغلاء» لتوفير الأسماك بأسعار مخفضة، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وضبط الأسواق، وذلك بمركز ومدينة بلطيم، تحت إشراف سند أبو كيلة، رئيس المدينة، والمحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين.

أكد محافظ كفرالشيخ أن المبادرة تأتي استجابة مباشرة لمواجهة ارتفاع الأسعار، وتهدف إلى توفير سلع غذائية أساسية بجودة عالية وبأسعار مناسبة تلبي احتياجات المواطنين، مشددًا على أن المحافظة مستمرة في التوسع بمثل هذه المبادرات لضمان وصول السلع المخفضة إلى كافة مناطق المحافظة من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة بالتعاون مع القطاعات والأجهزة المعنية.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أن المبادرة تستهدف محاربة أي ممارسات احتكارية أو استغلال للمواطنين، من خلال طرح كميات كبيرة من السلع الاستراتيجية، وفي مقدمتها الأسماك، بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق، بما يحقق التوازن السعري ويخفف الضغط عن كاهل الأسر.

أشار محافظ كفرالشيخ إلى أن الأجهزة التنفيذية تتابع بشكل مستمر سير العمل بالمبادرة، مع تكثيف الحملات التموينية والرقابية لضمان جودة المنتجات المعروضة والالتزام بالأسعار المعلنة، وعدم السماح بأي تلاعب، مؤكدًا أن المواطن يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.

وشملت قائمة أسعار المبادرة: سمك البلطي: 60 جنيهًا للكيلو، سمك البوري: 150 جنيهًا للكيلو، أسماك البحر: أنواع متنوعة بأسعار مخفضة تلبي احتياجات المستهلكين .

ولاقت المبادرة إقبالًا واسعًا من أهالي مركز ومدينة بلطيم، الذين أشادوا بجودة الأسماك المعروضة وأسعارها المناسبة، مؤكدين أن المبادرة ساهمت بشكل كبير في تخفيف الأعباء المعيشية وتوفير احتياجاتهم بأسعار في متناول الجميع.

 خصّصت محافظة كفرالشيخ خطوطًا للتواصل واستقبال شكاوى واستفسارات المواطنين عبر الخط الساخن (114)، بالإضافة إلى رقم (0473220792)، للتعامل الفوري مع الشكاوى والعمل على حلها في أسرع وقت.

حريق
حريق
حريق

